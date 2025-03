La guida ai film. Follemente è già un successo

Quanti pensieri affollano la nostra mente? Tutti i giorni, tutti i momenti, siamo condizionati dalle nostre "voci dentro". Alcune piacevoli, altre irritanti. Impossibile tenerle sempre a bada. A quali di queste voci dovremmo dar retta? A queste domande tenta di dare una risposta Paolo Genovese, oramai "firma" sicura per il successo. La sua filmografia parla da sola. E il suo nuovo film Follemente è già un clamoroso successo al botteghino. Anche al cinema Eden che continua la programmazione (proiezioni alle 16, 18.15 e 21).

Edoardo Leo e Pilar Fogliati sono al loro primo incontro. Nelle loro teste si susseguono una lunga serie di stati d’animo: ansia, attrazione, passione, razionalità, cinismo, che hanno il volto di alcuni degli attori più amati dal pubblico. Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria, Maurizio Lastrico ovvero "la squadra" di lui, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli quella di lei. Come una partita di calcetto, chi giocherà all’attacco, chi in difesa, chi tiferà per lui, chi per lei. Chi per saltare addosso all’altro sul divano, chi per decantare attimi di romanticismo. Un’ora e mezzo che scorre via e rapisce lo spettatore, senza un attimo di tregua: Paolo Genovese probabilmente è destinato a bissare il successo di Perfetti sconosciuti. Ha mestiere ed è bravissimo ad dirigere ben dieci attori su cui spicca la giovane Pilar Fogliati.

Nel deserto assoluto della nuova commedia italiana che non riesce a trovare una nuova identità, Follemente spicca per originalità conquistando il grande pubblico. All’Eden anche Briget Jones. Un amore di ragazzo di Michael Morris con Renée Zellweger e Hugh Grant (16, 18.15 e 21) e The brutalist di Brady Corbet con Adrien Brody (16 e 20).

Al Terminale lo splendido Il seme del fico sacro (oggi 16 e 21.15, domani 15.15 e 18.15) e la novità Noi e loro, con Vincent Lindon (oggi 19, domani 21.15). Per Cinefilante domani alle 10.30 La chiocciolina e la balena Zog e I medici volanti. Al Pecci A real pain, scritto, diretto ed interpretato da Jesse Eisenberg (oggi 21.15 v.o., domani 16.15 v.o., 18.15 e 21 in italiano).

Federico Berti