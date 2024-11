La guida ai film. Deluge da vedere. E tante proposte

Al Terminale continua la programmazione di "Le Deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta" (oggi 16.30/18.30 domani 18.30), splendido film diretto dl giovane regista italiano Gianluca Jodice, al suo secondo lungometraggio dopo Il cattivo poeta, dedicato a D’Annunzio. Le ultime ore di vita di Maria Antonietta e Luigi XVI imprigionati in un castello alle porte di Parigi: con una grande introspezione psicologica dei due personaggi, Jodice realizza un film dal respiro internazionale, scegliendo due interpreti di razza. Bravissima Melanie Laurent già vista in alcuni importanti film d’autore e Guillame Canet, ancora alquanto sconosciuto in Italia ma star d’oltralpe. Con molte location italiane (Reggia di Venaria e Stupinigi). Resta in programmazione "Berlinguer. La grande ambizione", ritratto tra pubblico e privato del segretario del Pci nei 5 anni che vanno dall’attentato in Bulgaria ai 55 giorni del rapimento di Moro (oggi 21.15, domani 16/21.15). La rassegna Cinefilante propone "Ernest e Celestine: i racconti" domani alle ore 10.30 mentre per l’omaggio al team Jim Abraham, Jerry e David Zucker – il trio Zaz – a cura del Mabuse martedì alle 21.15 "L’aereo più pazzo del mondo". Al Pecci per la rassegna dedicata a Pedro Almodovar uno dei suoi film più belli "Parla con lei" (oggi 16.15) e "The beast" (oggi 18.30, domani 15.50) e "Anora", il film che ha vinto a sorpresa la Palma d’oro 2024 a Cannes, scritto prodotto e montato dal regista americano Sean Baker (oggi 21.15, domani 18.30). C’è anche "Do not expert too much from the end of the word" (domani 21).

Anche Il Garibaldi ripropone il film su Berlinguer con Elio Germano nella rassegna Film Club, mercoledì alle 20.30. Al cinema Eden debutta il sequel di "Oceania". L’Italia è l’unico paese al mondo in cui la Walt Disney ha dovuto cambiare il titolo originale che era "Moana", dal nome della protagonista (ore 16/18.15/21). Visto il successo si continua con "Il ragazzo dai pantaloni rosa" (ore 16/18.15), "Giurato numero 2", ancora un grande film diretto da Clint Eastwood (ore 21) con una toccante interpretazione di Toni Collette e "Napoli New York", ultima regia di Salvatores (ore 16/18.30/21) da un vecchio soggetto scritto nel ’49 da Fellini, rimasto nei cassetti per anni.

Federico Berti