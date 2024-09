La guida ai film. Da "Vermiglio" a "Joker 2"

"Vermiglio" è il film del momento. E a Prato è in programmazione al cinema Eden (ore 16/18.15/21). Dopo aver vinto a sorpresa il Leone d’argento a Venezia 2024, dopo essere stato scelto come film italiano in concorso per l’oscar come miglior film straniero, il nuovo lungometraggio diretto dalla regista trentina Maura Delpero si appresta ad affrontare il pubblico nelle sale. I paragoni sono più che prestigiosi. Si parla di un cinema alla Ermanno Olmi. E già questo dovrebbe bastare. Siamo nel 1944 e in un paesino del Nord arriva un soldato siciliano. La sua presenza turberà la vita quotidiana di un tranquillo insegnante. A proposito del cinema d’autore sempre all’Eden il nuovo film di Claude Lelouch, a quasi novant’anni il maestro del cinema francese dirige "Finalement" (ore 16/18.30/21). Completa la programmazione, il ritorno al cinema di Francesca Comencini con il suo personale omaggio nei confronti del padre, l’indimenticabile Luigi: "Il tempo che ci vuole" (ore 16/18.15/21). Luigi Comencini ha il volto perfetto di Fabrizio Gifuni, Francesca Comencini è interpretata dalla brava Romana Maggiora Vergano, lanciata dalla Cortellesi con "C’è ancora domani". E come non segnalare che sempre all’Eden da mercoledì 2 in arrivo l’attesissimo "Joker 2" con Joaquin Pohenix e Lady Gaga (ore 16/18.30/21). Il cinema Terminale continua con la programmazione di "La misura del dubbio" con uno straordinario Daniel Auteuil (sabato e domenica ore 19/21.15). Altri film: "Il maestro che promise il mare" (sabato e domenica ore 17). Domenica ore 10.30 per la rassegna Cinefilante film per i più piccoli "Linda e il pollo". Martedì primo ottobre ore 21.15 "Il braccio violento della legge" recuperato dalla proiezione annullata nella scorsa arena estiva. Al Pecci è la volta di "Quasi a casa", piccolo film italiano d’atmosfera dove la musica è protagonista. Tant’è che la regista Carolina Pavone ha coinvolto Francesco Bianconi dei Baustelle come attore (ore sabato ore 21.15 e domenica ore 16.20/18.20). Completano il cartellone "L’innocenza" (sabato ore 16 e domenica ore 21), "Anima" (ore 18.30) "Yojimbo – La sfida del samurai" (mercoledì ore 17).

Federico Berti