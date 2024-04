La guida ai film. Da Margherita a Ricardo Zamora

La matematica per molti studenti è la materia più ostica. Ma non per Margherita, brillante studentessa in una università francese. Per lei è una passione che sfiora l’ossessione, come racconta ll bel film "Il teorema di Margjherita" in programmazione al Terminale (oggi alle 19, domani 21.15). Durante l’esposizione della sua tesi, Margherita commetterà un clamoroso errore che le costerà caro, gettandola nella depressione, allontanandosi dall’ateneo e abbracciando poi uno stile di vita border line con grande preoccupazione della madre. Ma il riscatto è dietro l’angolo. Bravissima l’attrice protagonista Ella Rumpf, nel cast anche Clotilde Courao, più conosciuta in Italia come moglie di Emanuele Filiberto di Savoia. Sempre al Terminale, la novità "Tatami – Una donna in lotta per la libertà", vera storia di Leila, judoka iraniana a cui il proprio paese suggerisce di fingere un infortunio e sottrarsi dalla gara contro una atleta israeliana (oggi 21.15, domani 16.45 e 19). Per Cinefilante domani alle 10.30 "Abracadabra"; per il ciclo dedicato al regista Ozu martedì alle 21.15 "Tarda primavera". Al cinema Eden il grande successo del momento: "Un mondo a parte" diretto da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (ore 16/18.15/21). C’è poi il debutto da regista di Nerì Marcoré che con "Zamora" racconta l’Italia degli anni ’60 e la grande passione per il calcio: Ricardo Zamora Martinez è considerato uno dei più grandi portieri nella storia (ore 16/18.15/21). Infine "Priscilla" ovvero la vita di Priscilla Presley, moglie di Elvis (ore 16/18.15/21). Ma davvero il re del rock and roll era il bravo ragazzo di cui tutte le donne del mondo erano follemente innamorate? Povera Priscilla. Meglio scappare di corsa. Regia di Sofia Coppola, figlia del maestro Francis Ford da cui pare abbia preso davvero poco. Anche stavolta la Coppola figlia "annega" in un film che non ha odore né sapore. Inspiegabile Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla giovane attrice Cailee Spaeny. Infine, al Pecci "Sherlock Jr – La palla n.13" di Buster Keaton (ore 16.30), il documentario "Food for profit" (oggi 17.30, domani 16.15), "Orlando, my political biography" (oggi 21.15 v.o. domani 21 v.o.), "La zona d’interesse" (domani 18.15), Sherlock jr. (oggi 16.30).

Federico Berti