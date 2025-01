La guida ai film. Da non perdere. I sette samurai

Film perfetto per gli appassionati di cinema. Al Pecci torna uno dei capolavori di Akira Kurosawa: in copia restaurata in 4K da un laboratorio giapponese a partire dal master positivo in 35 millimetri, ecco I sette samurai (domani alle 20), in versione originale con sottotitoli. Tra gli interpreti, allora giovane attore in crescita, il grande Toshiro Mifune. Siamo nella terra del Sol Levante alla fine del XVI secolo. Un gruppo di contadini di un piccolo villaggio, si organizza per difendersi da una imminente aggressione. Il più saggio del paese, consiglia di arruolare alcuni ronin, ovvero almeno sette samurai. Un film senza tempo, uscito oltre 70 anni fa, osannato dai critici di tutto il mondo.

Tra le altre proposte del Pecci, The substance (oggi alle 16) interpretato da Demi Moore e per lei è il film del ritorno in grande stile, che le ha permesso di vincere i primi premi in una lunga carriera costellata di successi, da Ghost a Proposta indecente, a Codice d’onore, che hanno fatto di lei la grande star degli anni ’90. Ci sono poi No other land (oggi 21,15 e domani 16,15) e il bel film diretto da Giovanna Gagliardo, Il male di vivere (oggi 18,30 e domani 18,15). Il titolo ci riporta al mondo tormentato di Cesare Pavese: Torino del 1950, quando lo scrittore mette fine ai suoi giorni.

All’Eden arriva l’attesissimo biopic su Bob Dylan interpretato da Timotheè Chalamet, A complete unknown (ore 17 e 20.45) e prosegue la programmazione di "L’abbaglio" diretto dal regista Roberto Andò. Squadra vincente non si cambia. Ecco di nuovo Toni Servillo insieme a Ficarra e Picone dopo il grande successo di tre anni fa, "La stranezza". Stavolta si parla della spedizione dei Mille di Garibaldi. Durante il "casting" si fanno vivi due strani soggetti, un contadino claudicante e un illusionista, anzi un mezzo truffatore (ore 16, 18,15 e 21). Diamanti di Ozpetek supera un mese di programmazione (ore 18,30) e c’è anche il bellissimo Emilia Perez (ore 16 e 21).

Al Terminale ci sono Here con la coppia collaudata Robert Zemeckis regista e Tom Hanks protagonista (oggi e domani alle 18,30) e L’uomo nel bosco di Alain Guiraudie con la grande Catherine Frot (oggi e domani 16,30 e 21,15). Per la rassegna Cinefilante ecco Valentina, domani alle 10,30.

