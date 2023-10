La guida ai film. Cortellesi e Bisio. Versione regia

Direttamente dalla Festa del cinema di Roma, ecco il debutto dietro la macchina da presa di Paola Cortellesi, attrice capace di spaziare dal cinema alla conduzione tv, da ruoli comico-brillanti a quelli più impegnativi. Per la sua prima regia l’attrice romana ha scelto un film in bianco e nero, con ambientazione anni ’40. "C’è ancora domani" all’Eden (ore 1618.1521) vuole essere un omaggio al neorealismo italiano e all’attrice preferita dalla Cortellesi, Anna Magnani. Al suo fianco il sempre bravo Valerio Mastandrea alle prese con un personaggio assai sgradevole. All’Eden l’altro debutto importante in questo inizio di stagione: Claudio Bisio non solo attore ma anche regista per "L’ultima volta che siamo stati bambini" (fino a domani, alle 16). Da martedì 31 l’attesissimo "Comandante" con Pierfrancesco Favino (ore 1618.3021) diretto da Edoardo De Angelis dall’omonimo libro di Sandro Veronesi che ha firmato anche la sceneggiatura. La storia di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini che durante la seconda guerra mondiale decide di salvare 26 naufraghi, equipaggio di un piroscafo belga. Contro i parere dei superiori. TodaroFavino sfiderà le regole militari sottraendo alla morte certa un gruppo di "nemici". Resta in programmazione per il grande film diretto da Scorsese "Killer of the flower moon" (fino domani 1618.3021, da martedì 1721). Nonostante la lunghezza, tre ore e mezzo, il film rapisce chi lo guarda. E’ grande cinema, con il merito di far tornare sul set un Robert De Niro in splendida forma come non vedevamo da anni mettendo inevitabilmentein ombta il collega Leonardo Di Caprio.

Al Terminale la Palma d’oro al Festival di Cannes, Anatomia di una caduta (oggi 1618.4521.30 domani 18.4521.30) e A passo d’uomo (domani alle 16). Per Cinefilante, domani alle 10.30 "Piccoli brividi tra amici"; per la rassegna che Mabuse dedica a Wes Anderson martedì ore 21.15 "I Tenenbaum". Al Garibaldi oggi e domani alle 16 e alle 17.30 Me contro te. Vacanze in Transilvania e Assassinio a Venezia oggi alle 19 e domani alle 21 in lingua originale, oggi alle 21 e domani alle 19 in italiano. Al Pecci "Io Capitano (oggi alle 19,20, domani alle 21); Petits (oggi 21.30 v.o. domani 18.20) e Jeff Koons (domani 16.20).

Federico Berti