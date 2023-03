La grande crisi Stremao chiede aiuto "Il magazzino è vuoto Chi può doni cibo"

PRATO Prima il Covid, poi la crisi energetica. Non c’è tregua per chi si trova in una situazione di disagio che sembra non finire mai. Lo sanno bene i volontari di Stremao, l’associazione che si occupa di aiutare le persone in difficoltà economica. Dopo i mesi duri della pandemia, le raccolte straordinarie di aiuti, le ore piccole passate ad incartare merci da destinare a quanti chiedevano una mano, i volontari e la città speravano in un cambio di passo. Nei primi mesi del 2022 sembrava essere arrivata la svolta: la ripresa economica e la vita che torna a sorridere e di conseguenza le richieste di aiuto che iniziano a diminuire. Poi in estate la nuova batosta del caro energia e del caro spesa. Una doccia gelata, le famiglie che tornano ad arrancare: i mutui che salgono, la spesa che aumenta di oltre il 30% in poche settimane e i soldi che non bastano per arrivare a fine mese. Ci risiamo, le richieste tornano a salire, le persone che chiedono aiuto sono di nuovo così tante che davanti alla sede dell’associazione di volontariato di Bagnolo c’è ancora una volta la fila che nessuno avrebbe più voluto vedere. Il problema è che adesso,...