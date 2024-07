La giunta va in ritiro a villa del Palco: "Rafforziamo il senso di squadra"

Lo aveva annunciato poco dopo l’elezione a sindaca e così è stato. A meno di due mesi dall’ingresso in palazzo comunale, ieri mattina Ilaria Bugetti ha convocato la sua squadra per trascorrere un momento di ritiro insieme. Villa del Palco e la comunità Ricostruttori nella preghiera ieri, 30 luglio, sono stati i protagonisti della giornata di ritiro della giunta guidata dalla sindaca Ilaria Bugetti.

Un momento di spiritualità e di convivialità che ha rappresentato un’occasione di riflessione e di confronto in compagnia di Guidalberto Bormolini che da anni ha una scuola dedicata agli amministratori pubblici: "Una giornata importante che serve ad accrescere la consapevolezza del nostro ruolo, delle responsabilità e degli impegni che ci siamo assunti con la città - ha spiegato la sindaca Ilaria Bugetti -. Non esistono più le scuole di partito ed è dunque importante confrontarci come singoli e come gruppo con chi ha punti di vista ed esperienze più ampie delle nostre. E’ importante rafforzarci e rafforzare il senso di squadra per concentrare le nostre energie sulle contingenze, sugli obiettivi di medio periodo e sulle strategie di lungo respiro. Padre Bormolini (nella foto in alto) ci insegna l’importanza di mettersi al servizio degli altri per accrescere il benessere di tutti. Ci insegna a prenderci cura di noi stessi per poterlo fare anche con i cittadini. Ci insegna a essere affiatati per risolvere i problemi più complessi e a lavorare al meglio con i nostri uffici".

La giornata della giunta è iniziata in palazzo comunale con il lavoro di ufficio, poi la partenza verso villa del Palco per trascorrere insieme delle ore utili a condividere progetti, obiettivi ma soprattutto a creare quel clima di condivisione e unione che fa di una gruppo di persone una vera squadra affiata.

