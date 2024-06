La giunta della sindaca Lucarini. Anche gentilezza e solitudine fra le deleghe agli assessori

Anche a Vernio, dopo Vaiano, giunta fatta e deleghe assegnate. E proprio come era successo a Vaiano, anche i nomi di Vernio, nel caso di vittoria di Maria Lucarini, erano già noti: gli assessori sono Alessandro Storai, Niccolò Masolini, Marco Saccardi e Antonella Ciolini. Nei giorni successivi al voto l’assegnazione delle deleghe, con alcune riconferme e alcune novità.

"E’ una squadra già affiatata di persone competenti, che ha esperienza con la macchina pubblica – sottolinea la sindaca – e quindi è pronta a mettersi al lavoro". Maria Lucarini mantiene alcune deleghe che aveva nell’amministrazione precedente, come il turismo, la cultura e la comunicazione. Inoltre avrà bilancio, tributi, personale, urbanistica, sviluppo e attività produttive. Ad Alessandro Storai, che sarà vicesindaco, spettano le deleghe ai lavori pubblici, ai servizi scolastici, allo sport, parchi e verde.

"Una responsabilità di non poco conto – ha detto Storai – ma è una sfida che accetto volentieri. Sono i temi su cui siamo stati fortemente attaccati in campagna elettorale: a parlare si fa presto, ma avere a che fare con la burocrazia e i conti che devono quadrare è un’altra cosa". L’ex capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, Marco Saccardi, avrà le deleghe alle politiche giovanili, pari opportunità, inclusione e partecipazione, immigrazione, politiche della pace e intercultura e cultura della memoria, mobilità e trasporti. Antonella Ciolini si occuperà invece di politiche sociali e sanitarie, politiche per la famiglia e per gli anziani e di due nuove deleghe introdotte, come ha spiegato la sindaca, per il periodo storico e necessarie ad un giusto approccio, ovvero gentilezza e solitudine. A Niccolò Masolini, nome nuovo per Vernio, toccano protezione civile, partecipate, sostenibilità ambientale e transizione ecologica, innovazione digitale, gemellaggi, ambiente e boschi (anche in questo caso una delega nuova).

Chi sono gli assessori? Alessandro Storai, 61 anni, imprenditore tessile, viene da una lunga esperienza nella giunta di Giovanni Morganti, dove si è occupato di gestione servizi, rapporti con le partecipate e servizi scolastici. Antonella Ciolini, 62 anni, è insegnante alla primaria dell’istituto Pertini dal 2005. Ha anche esperienza pluriennale nell’industria tessile. Dal 2006 al 2014 è stata assessore alla scuola e ai servizi sociali con il sindaco Paolo Cecconi. Marco Saccardi, 34 anni, è educatore professionale sociale, laureato in storia. Niccolò Masolini, 37 anni, ragioniere, è autista soccorritore e responsabile della formazione della Misericordia a Prato. È anche formatore regionale delle Misericordie della Toscana.

Claudia Iozzelli