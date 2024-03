La galleria paramassi serve ora

Brutte notizie dalla vallata. La frana che ha semi-isolato la valbisenzio è più grave del previsto e quindi servono più giorni per capire come intervenire per la messa in sicurezza e conseguetemente per riaprire al traffico, per quanto a senso unico alternato. E’ l’ennesima riprova che la vallata non può farcela da sola, gli appelli ad interventi strutturali risolutivi devono essere ascoltati. I clienti delle imprese si stanno lamentando per i ritardi, si rischiano danni incalcolabili. La galleria paramassi appare l’unica soluzione percorribile a medio termine, non bisogna perdere un secondo per progettarla e finanziarla. O un intero territorio rischia di morire, portandosi dietro una parte di distretto.