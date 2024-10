La Galcianese fa festa. E si allea col Parma

Con due vittorie in tre partite, la prima squadra composta da Claudio Santacroce, Ermanno Varosi, Mattia Calamai, Lorenzo Cirri, Edoardo Dell’Omo, Edoardo Nastri, Kledis Osmani, Giulio Sanesi, Niccolò Braccini, Alessandro Cappelli, Niccolò De Felice, Marco Di Mauro, Filippo Foligni, Lorenzo Girolamo, Marco Tartoni, Niccolò Aiazzi, Alessio Zangirolami, Dennis Agbonifo, Matteo Del Bianco, Jacopo Micheli, Tommaso Nannini, Mattia Traversi e Lorenzo Pocai ed allenata da Andrea Bertini ha iniziato al meglio il campionato di di Seconda Categoria. E sono stati fra i protagonisti della presentazione ufficiali delle formazioni della Galcianese, pochi giorni fa: hanno sfilato sul manto erboso del Conti insieme alla prima squadra femminile (militante Promozione) e alle squadre del settore giovanile biancazzurro che quest’anno parteciperà anche al campionato U18 maschile. Per quanto riguarda il vivaio femminile, all’U15 si è affiancata anche l’U17. E’ stato presentato il nuovo assetto societario, con Maurizio Santacroce direttore generale del settore femminile e Marco Reali direttore generale di quello maschile. Il club ha poi stretto un accordo biennale di affiliazione fra i biancazzurri e il Parma Academy, che porterà allenatori e giocatori pratesi a seguire il metodo formativo della squadra di Serie A nella preparazione tecnica e a partecipare a sedute di allenamento specifiche. "A livello di prima squadra mi aspetto una salvezza tranquilla: il gruppo c’è e lo ha dimostrato anche nelle ultime dieci giornate di campionato dell’anno passato – ha detto il presidente Andrea Andreini - sul fronte del settore giovanile, invece, abbiamo preso ragazzi interessanti, allenatori preparati che hanno entusiasmo, e confermato elementi importanti che in campo potranno fare la differenza. Puntiamo quindi a fare bene in tutte le categorie. Infine c’è la scuola calcio che sta facendo registrare numeri importanti anche grazie alla spinta dell’affiliazione con il Parma Academy. Stiamo portando avanti a mio avviso un lavoro importante anche nel settore femminile e la prima squadra ha l’ambizione di far bene" .