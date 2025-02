La formidabile vita degli insetti. Piccole sorprese al Darwin day

Si celebra anche a Prato il Darwin Day, la manifestazione che si tiene in tutto il mondo in occasione dell’anniversario della nascita del grande scienziato, avvenuta il 12 febbraio del 1809. L’appuntamento è dunque mercoledì nel salone del palazzo comunale la mattina e nell’aula magna del Pin nel pomeriggio, con una giornata dedicata all’entomologia dal titolo La formidabile vita degli insetti. Sul palco si alterneranno sette relatori che con le loro ricerche stanno dando un contributo determinante per la conoscenza di organismi viventi spesso ignorati dall’uomo. La classe degli insetti è composta da oltre un milione di specie che vivono sulla Terra da circa 500 milioni di anni. A parte alcuni insetti che impattano con la nostra vita quotidiana, la maggior parte di questi organismi vive nascosta ai nostri occhi: sono assolutamente sconosciuti agli esseri umani, seppure indispensabili per l’equilibrio dell’intero ecosistema. Il convegno è organizzato da Rotary Club Prato e dal Rotary Club Filippo Lippi, ha il patrocinio di Regiona, Provincia, Comune e Pin, è aperto a tutti ed è rivolto in particolare agli studenti degli istituti superiori pratesi, accompagnati dai loro insegnanti di scienze. Ma ecco il programma nel dettaglio.

L’apertura dei lavori con i saluti istituzionali sarà alle 9.30; alle 10 la giornta sarà introdotta da Guido Chelazzi, professore emerito e già ordinario di ecologia all’università di Firenze. Il primo intervento alle 10.30 sarà di Stefano Turillazzi, zoologo, professore emerito dell’università di Firenze e accademico dei Lincei con la lezione dal titolo Gli insetti come farmaci. Alle 11.30 Francesca Dani, entomologa e professore associato all’ateneo fiorentino, parlerà della comunicazione chimica nella vita sociale degli insetti. Dopo la pausa pranzo, alle 14.30 al Pin un’altra donna relatrice, Cristina Castracani dell’università di Parma, con un intervento dal titolo Alla scoperta degli insetti: la scienza alla portata di tutti. Alle 16.30 Leonardo Dapporto, entomologo dell’università di Firenze, terrà una lezione su "Il righello della bellezza o come misurare l’estetica di una farfalla", infine alle 17.30 Tommaso Lisa, entomologo e scrittore, parlerà di "Fare letteratura con l’entomologia". A moderare il convegno sarà Marco Giusti.