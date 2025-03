La festa per i 25 anni delle Passeggiate

È dedicata ai festeggiamenti per i 25 anni delle Passeggiate fra storia e natura, il progetto nato dall’instancabile Mauro Franceschini (foto) che accompagna tanti pratesi alla scoperta delle meraviglie dietro casa, la cena di venerdì sera al circolo I Risorti: un momento per ritrovarsi e festeggiare un compleanno speciale insieme al popolo di camminatori che in questi anni hanno percorso centinaia di chilometri. Il costo è 20 euro, prenotazioni entro domani: 0574 593816.

Borraccia al collo e scarpe comode, si va domenica 23 marzo nei luoghi della Resistenza, incrociando gli 80 anni della Liberazione con la passeggiata dal titolo "Quel lancio sbagliato" organizzata sempre dal circolo I Risorti in collaborazione con l’Anpi. In compagnia di Alfio Pratesi e Angela Riviello (presidente Anpi provinciale) e insieme a un testimone d’eccezione come Fiorello Fabbri, saranno ripercorsi gli stessi luoghi che ottant’anni furono teatro di aviolanci, le operazioni dal cielo con cui gli Alleati rifornirono di armi e viveri le formazioni partigiane anche nell’area pratese. Fabbri, all’epoca giovanissima staffetta partigiana, racconterà quei giorni, le emozioni e le paure che li caratterizzarono. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro venerdì a [email protected]. Ritrovo alle 14.45 al parcheggio del parco di Galceti. Info: 335 7324395.