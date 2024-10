La festa in Vallata . Il compleanno vip del patron "Alex Model"

Alex Bitetti, fondatore e Ceo di Alex Model, l’agenzia pratese di modelli, ha spento domenica a mezzanotte le sue prime 40 candeline su una splendida torta a due piani al podere La Bugna, a Vaiano. Una festa regale per il talent scout di bellezza maschile, ma oggi con l’occhio attento al mondo femminile, che, da grande estimatore della compianta regina Elisabetta, ha voluto improntare il suo compleanno all’insegna dei luoghi iconici della Corona inglese. E così ogni tavolo è stato intitolato a palazzi e località in cui la sovrana e la royal family hanno vissuto e vivono in privato e alla ribalta internazionale. Non poteva che essere il Tavolo Windsor quello in cui Alex Bitetti si è seduto assieme ai suoi commensali più stretti (allestimento a cura di Serena Massaro di progetto White). God save Alex Model si leggeva su un enorme pannello in cui Bitetti è ritratto con la corona mentre fotografa uno dei suoi modelli. Un modo ironico per celebrare i 40 anni, gran parte dei quali dedicati al mondo della moda, dello spettacolo e della tv. Un compleanno che Alex ha festeggiato circondato da molti dei modelli dell’agenzia, oltre che da amici carissimi, tra cui l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, Berta Tempesti, Vittoria Ciolini, presidente Dryphoto e Tommaso Bencistà Falorni, famoso pr dei più grandi eventi della moda fiorentina. Auguri graditi al giovane Ceo della moda anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla portavoce Cristina Manetti e dalla sindaca Ilaria Bugetti. A fianco di Bitetti un volto straconosciuto tra gli appassionati di reality show: Daniele Dal Moro, personaggio lanciato nell’olimpo prima di Uomini e donne nel 2016 e poi del Grande Fratello Vip dall’agenzia pratese. Ricordiamo che Alex Bitetti è stato il più giovane scopritore di talenti per il mondo della moda e dello spettacolo: dal 2000 la sua agenzia si è affermata come una delle più importanti a livello italiano e non solo con oltre 200 ragazzi e ragazze.

Sa.Be.