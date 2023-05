La festa finale del corso d’italiano per stranieri

Con la consegna di un attestato di frequenza e una festa si conclude domani il corso d’italiano per stranieri tenuto dai volontari dell’Auser Sartoria di Vernio in questi mesi. Iniziato ad ottobre del 2022, il corso è stato frequentato da una quarantina di persone di varie etnie: Marocco, Congo, Nigeria, Burkina Faso, Tunisia, Thailandia, Georgia e Albania. La "Piccola scuola d’italiano" ha tenuto le lezioni nei locali messi a disposizione dal circolo Arci di Mercatale e condivisi con Anpi, risistemati ed arredati dagli stessi volontari. "Ad ogni alunno è stato consegnato un primo testo – spiegano i volontari, che prima di diventare insegnanti hanno a loro volta seguito un corso di formazione – usato come quaderno operativo per studenti adulti che si avvicinano all’alfabeto latino ed alla sua decodifica per la prima volta, materiale di cancelleria e fotocopie per gli esercizi; per alcuni studenti nigeriani sono stati comprati libri di grammatica dall’inglese all’italiano". Il corso d’italiano è stato completamente gratuito per i partecipanti, grazie al fatto che i sette insegnantifacilitatori non hanno percepito alcun compenso e che i costi per il materiale didattico sono stati sostenuti dall’Auser e dal Comune di Vernio. A chiusura dell’esperienza, sabato alle 16.30 al circolo Arci di Mercatale gli alunni riceveranno un attestato e a seguire ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal circolo.