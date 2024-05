La festa della ciliegia. Quattro giorni di gusto

Bacchereto si prepara alla 29ma "Festa della ciliegia". Il frutto di stagione sarà protagonista di una lunga kermesse enogastronomica alla Polisportiva di via Molinaccio. Si parte giovedì 30 alle 19,30 con l’apertura dello stand gastronomico e a seguire la presentazione del 68mo Giro ciclistico del Montalbano che sarà il 16 giugno. Venerdì 31 si mangia sempre dalle 19,30 e poi torneo di burraco. Sabato 1 giugno cucine aperte dalle 16 e alle 21,30 musica con Disco 70 con Night Fever. Protagonisti della serata musicale di domenica 1° giugno saranno i Planet Rebel con The ‘80 Experience. La cucina proporrà primi piatti tipici e alcune specialità come come i rigatoni all’anatra, carne alla griglia e al forno, contorni e la regina della festa ovvero la ciliegia, da mangiare fresca ma anche fritta, il cheescake alle ciliegie e altro ancora. Sabato e domenica dalle 16 alle 19 visita all’esposizione delle antiche maioliche e mostra di Giuseppe Calonaci. Allo studio Fontana Vecchia ci sarà un’altra mostra di pittura, scultura e fotografia (ore 15-19). Domenica 2 giugno nel pomeriggio in piazza, mercatino di "Io Creo" con l’artigianato al femminile, poi giocoleria, magia, fuoco e bolle con Lorenzo Clown per la gioia di tanti bambini. E sempre i bambini troveranno lo "spazio Bimbi" con tatuaggi, origami, truccabimbi e palloncini. Dalle 16 alle 19 visita guidata gratuita alla chiesa di Santa Maria Assunta. Dalle 15 nel giardino della chiesa dimostrazione e prova gratuita di tiro con l’arco. Lo stand gastronomico domenica aprirà alle 15 e per tutto il pomeriggio ci sarà anche il classico covaccino all’olio e con i ciccioli fatto dall’antico forno di Bacchereto. M. Serena Quercioli