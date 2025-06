La festa degli oratori all’ex ippodromo, in duemila tra bambini e animatori

Prato, 27 giugno 2025 – Una mattinata all’insegna del gioco, dell’amicizia e del divertimento: si può riassumere così la festa degli oratori estivi della diocesi di Prato, a cui hanno preso parte duemila persone tra bambini e animatori.

Corsa con i sacchi, tiro alla fune, bandierina ma anche basket, pallavolo e giochi scout come roverino, tante le sfide che hanno impegnato i vari gruppi partecipanti al grande raduno. L’evento è stato organizzato dalla Pastorale giovanile diocesana insieme a Csi e Anspi e si è tenuto nel parco dell’ex Ippodromo. Una esperienza comunitaria, quella vissuta questa mattina, che si inserisce all’interno di una esperienza educativa che sta coinvolgendo ventisei parrocchie della diocesi di Prato.

«Vogliamo ringraziare gli animatori, giovani e giovanissimi, che anche quest’anno si sono messi a servizio dei più piccoli per fare insieme qualcosa di positivo e anche di bello», dice suor Deborah Tesi, coordinatrice dell’equipe diocesana di Pastorale giovanile. Alla mattinata erano presenti un gruppo di sacerdoti – che non si sono sottratti al gioco – e il vescovo Giovanni Nerbini, che si è fermato per un saluto. «Questo è il futuro della nostra città – afferma il Vescovo – se non sappiamo instillare nei nostri bambini e ragazzi amore e attenzione per la comunità più grande, non possiamo sperare di costruire niente di bello e di buono». La festa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione nazionale carabinieri, della Misericordia di Prato per l’assistenza sanitaria e dell’associazione nazionale autieri d’Italia, che ha fornito una grande cisterna per il rifornimento di acqua.