La Daikin entra al Marconi. Studenti pronti al lavoro

Il lavoro entra a scuola. Succede all’istituto professionale Marconi, una tra le prime scuole in Toscana a sperimentare l’apertura di un centro di formazione permanente Daikin all’interno dell’istituto. Un luogo di formazione per i tecnici della multinazionale giapponese specializzata in apparecchi per la climatizzazione e un luogo di formazione privilegiato per gli studenti oltre che un trampolino di lancio per il mondo del lavoro. E proprio nell’ambito di questo progetto gli studenti del Marconi di Prato sono i protagonisti della settimana di formazione organizzata da Daikin Academy, a Genova fino al 17 maggio, al Dipartimento tecnico e di formazione aziendale.

"La nostra azienda collabora con le scuole e le imprese del territorio per facilitare l’accesso degli studenti a esperienze lavorative significative e stimolanti, offrendo in questo modo una prospettiva professionale concreta nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti a gas. Con questo percorso puntiamo a fornire le competenze pratiche necessarie per eccellere nel settore della climatizzazione e del riscaldamento", dichiara Andrea Grassi, marketing director Daikin Italia. Il corso, completamente gratuito e comprensivo delle spese di viaggio , vitto e alloggio, della durata di 5 giorni, permette ai giovani selezionati di vivere l’esperienza dell’operatività della multinazionale giapponese, il cui obiettivo è quello di fornire gli strumenti di formazione e orientamento al lavoro migliori per crescere i futuri professionisti del settore, categoria oggi sempre più ricercata. Il progetto Daikin Academy è nato con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie nel campo della formazione tecnico professionale e di proporre corsi adeguati alle esigenze delle imprese e al mercato del lavoro.

"Siamo molto fieri di aver portato a casa questo risultato che è anche una grande opportunità per i nostri alunni che avranno così l’occasione di essere formati direttamente dall’azienda. Un modo concreto di aprire ai più meritevoli una strada per un’eventuale opportunità di lavoro", commenta il dirigente del Marconi Paolo Cipriani.

L’Academy Daikin si inserisce, inoltre, nel circuito dell’alternanza scuola lavoro offrendo anche stage lavorativi nelle aziende del territorio. Verrà inoltre data l’opportunità di partecipare al corso ed esame gratuito per coloro una volta finalizzato il percorso verranno assunti al termine dello stage. La multinazionale giapponese vuole agevolare la conoscenza diretta della tecnologia e delle norme che guidano l’innovazione portata avanti da Daikin con i suoi prodotti, permettendo agli alunni di diventare professionisti preparati di fronte alle diverse richieste dei consumatori.