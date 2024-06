La creatività in vetrina. Sfida tra giovani stilisti. Il contest a Pitti Filati. Ecco chi sono i vincitori

Si chiama Viola Schmidt, proviene dall’istituto di moda Hochschule Reutlingen e con la sua realizzazione, frutto della collaborazione sviluppatasi con la Filatura Tollegno 1900 a cui era abbinato, è stato scelto dalla Giuria Finale Internazionale e dai visitatori di Pitti Filati #95 come vincitrice di "Feel The Contest 2024 – Master Edition". Una qualificazione che gli ha permesso di ottenere un riconoscimento in denaro di 5.000 euro per continuare gli studi nel settore della maglieria ed un premio in filati delle aziende CPF che hanno partecipato al concorso, per realizzare la propria collezione. Secondo classificato Hartej Singh associato alla filatura pratese Industria Italiana Filati. Al giovane talento che si è guadagnato l’argento sono stati consegnati 2000 euro per proseguire nella propria formazione.

La motivazione che ha portato la giuria a conferire la medaglia d’oro a Viola Schmidt? "In primo luogo la creatività di un capo trasformabile e flessibile da personalizzare nell’indosso ma anche la competenza tecnica, evidenziata da lavorazioni, calature, effetti e decori studiati nel dettaglio", afferma Ornella Bignami, direttrice creativa di Elementi Moda e da 15 anni madrina del contest.

Un risultato che è anche frutto dei voti ottenuti dai visitatori che, numerosi e interessati a conoscere le ispirazioni dei finalisti, e le tecniche adottate per le realizzazioni del loro capo, hanno visitato e votato in più di 300 lo spazio espositivo dedicato al Contest da Feel The Yarn a Pitti Filati. "Con il mio progetto – dice Viola – ho espresso il tema ’Contradictions’ usando un filato, della collezione della Filatura Tollegno 1900, lineare e semplice ma di alta qualità che ha mi ha permesso di valorizzarlo attraverso molteplici lavorazioni e punti".

Quanto al secondo classificato, "abbiamo molto apprezzato la realizzazione di Hartej – spiega Ornella in rappresentanza della giuria – per l’accurata ricerca su volumi contrastanti e il minuzioso dettaglio dell’originale lavorazione a maglia". Gli outfit dei due designer, che hanno avuto la meglio sui 36 complessivi iscrittisi alla 15ª edizione del Contest, oltre ai premi in denaro e ai filati per il primo classificato, saranno fotografati da Elisabetta Scarpini, art director di Trend Book Feel The Yarn e pubblicati sul numero estivo della rivista. Spazio sul book in uscita a gennaio, sarà inoltre dedicato anche alla realizzazione del "Vincitore social" Mattia Zenere abbinato a un’altra ditta pratese, Casa del Filato.

"Questa edizione del contest nella nuova versione Master Edition si è confermata un vero successo. Giovani di talento sono entrati in contatto diretto con player del settore maglieria di caratura internazionale. La contaminazione tra la loro sensibilità creativa ed il know how delle filature partner del Consorzio Promozione Filati ha dato forma a realizzazioni uniche che rappresentano un primo passo verso collaborazioni future", dice Alberto Enoch, presidente del Consorzio Promozione Filati.