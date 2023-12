La corsa al regalo: "Shopping a km zero per aiutare la città". Le iniziative per Natale

"Quest’anno le iniziative che mettiamo in campo in vista del Natale sono mirate a sensibilizzare ancor di più la cittadinanza pratese dopo l’alluvione che ha colpito Prato". Così Confesercenti che ha presentato un pacchetto di iniziative pensato per aiutare le attività commerciali e in particolare quelle di vicinato. Secondo i primi dati forniti dall’associazione di categoria, sono circa 120 le aziende associate che hanno subito danni a causa dell’alluvione, stimabili complessivamente in un milione e 300 mila euro, mentre è del 25% la percentuale degli esercizi che hanno dovuto chiudere a causa dell’alluvione e che stanno piano piano ripartendo.

Per sostenere l’acquisto nei negozi di vicinato Confesercenti lancia la campagna #acquistasottocasa: si sviluppa attraverso locandine da affiggere all’interno delle attività commerciali e produzioni di video e immagini sui principali social. Per dare una spinta agli acquisti in vista delle festività, l’associazione di categoria ha pensato poi alla realizzazione di cinque guide online per offrire consigli e idee regalo ai consumatori per il periodo natalizio presso gli esercizi aderenti (40 in tutta la provincia di Prato, ma il numero è destinato a salire). Guide promosse sui social e sul sito dell’associazione, e che si dividono in aree tematiche: la casa per le feste; idee regalo fashion & style; idee regalo per i bimbi; beauty & care per le festività e idee gustose. Infine, l’ultima iniziativa promossa da Confesercenti Prato è "A natale siamo tutti più buoni".

Chi riceve un regalo acquistato in una delle attività aderenti, troverà dentro al pacchetto anche un buono dal valore variabile (a scelta del commerciante). Sul buono sarà indicato anche anche il termine ultimo per approfittare dell’occasione. "Vogliamo supportare le nostre aziende mettendo in campo iniziative che facciano capire ai consumatori il valore aggiunto delle imprese commerciali di vicinato che valorizzano i prodotti, il servizio di assistenza al cliente basato sulla qualità, disponibilità e fiducia – il pensiero di Cristiana Coveri, presidente Centro Storico Confesercenti Prato – Premiare i negozi di vicinato vuol dire premiare le città in cui viviamo, vuol dire premiare l’economia locale, vuol dire far rimanere i soldi nel territorio in cui viviamo".

Le fa eco l’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Benedetta Squittieri. "Anche per il Comune è stato fondamentale, in questi anni, il sostegno e il grande lavoro svolto dalle associazioni di categoria nel rafforzare la presenza dei negozi di vicinato, presidi fondamentali nel nostro territorio, composto da tante frazioni".

Francesco Bocchini