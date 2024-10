La cooperativa Cirfood ricerca personale

La cooperativa della ristorazione Cirfood ricerca personale.

In Toscana seleziona addetti al servizio mensa da inserire in refettori scolastici situati nel comune di Monterchi, in provincia di Arezzo.

E’ richiesta disponibilità immediata a lavorare dal lunedì al venerdì con contratto part time.

Posti vacanti come addetti al servizio mensa anche nel comune di Castellina Marittima, in provincia di Pisa. In questo caso costituisce elemento preferenziale il possesso della patente B.

A Firenze la cooperativa ricerca responsabile di zona, mentre per le sedi di Camaiore (Lu) e Casole d’Elsa (Si) sono aperte le selezioni per la mansione di cuoco. Infine, in provincia di Pisa, a Cascina, Cirfood cerca un autista per trasporto e consegna di pasti. Si offre contratto a tempo determinato.

Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: www.cirfood.com/it/lavora-con-noi.