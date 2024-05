La classifica delle multe. A Prato una media di 28 euro a testa. Ma l’evasione è alta

Con una media di 28 euro pro capite, Prato è in fondo alla classifica dei capoluoghi di provincia più tartassati dalle multe secondo la classifica di Facile.it. Meglio di noi nel 2023 in Toscana ha fatto solo Carrara con 26 euro ad automobilista. A Firenze, in vetta alla graduatoria regionale, troviamo ben altri numeri, con 198 euro annui a fiorentino, nell’ambito di un boom di incassi che tocca quota 71,8 milioni di euro. Eppure quello che raccontano le classifiche nazionali e regionali di Facile.it, realizzate sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, è un’analisi parziale della realtà. Perché a fronte di 5,5 milioni di euro incassati dal Comune di Prato per i verbali relativi alle infrazioni al codice della strada nel 2023, ce ne sono altrettanti che non sono stati pagati. L’accertamento 2023 era infatti stato di 11,2 milioni da parte dell’amministrazione. Quindi i dati di Facile.it confermano quanto ormai da anni accade sul territorio pratese: in prima battuta un automobilista su due non paga le multe, per poi incappare in tutte le procedure di avvisi bonari e cartelle da parte di Sori.

La nostra città come incassi 2023 è settima in Toscana: a comandare in solitaria, come detto, è Firenze con 71,8 milioni di euro, poi troviamo nettamente staccata Livorno con 8,9 milioni e Siena con 7 milioni. Prima di Prato ci sono pure Grosseto (6,7 milioni), Pistoia (6,1) e Pisa (5,9). Complessivamente nel 2023 i comuni capoluogo toscani hanno incassato oltre 124 milioni di euro provenienti da multe stradali. A porre a metà classifica Prato è l’elevata evasione, che tra l’altro si va a sommare anche a quella degli anni precedenti e già in carico a Sori. Guardando alla classica del pagamento pro capite delle multe, dietro a Firenze troviamo Siena (134 euro), Grosseto (83 euro), Pistoia (69 euro), Pisa (66 euro), Livorno (58 euro), Arezzo (44 euro), Lucca (43 euro) e Massa (35 euro). Poi c’è Prato che stacca di due euro in media Carrara.

L’analisi di Facile.it sui dati del Siope, va a toccare anche altri cinque comuni del territorio. A dispetto delle dimensioni, al secondo posto non c’è Montemurlo, bensì Carmignano. Parliamo di un incasso di 877.000 euro, più del doppio di quanto si vede a Montemurlo (che comunque ha numerosi autovelox sul territorio comunale), dove le multe incassate si attestano a 393.000 euro. Molto più staccate troviamo infine Vaiano, Vernio e Poggio a Caiano: nel primo caso l’incassato è di 19.833 euro, nel secondo di 5.703 euro, mentre per il comune mediceo le multe pagate nel 2023 ammontano a 5.012 euro. In questa classifica manca Cantagallo che non ha inserito i dati nel sistema Siope. Sommate tutte insieme, quindi, le multe pagate in provincia di Prato nel 2023 sfiorano i 7 milioni di euro. La vera sfida per i Comuni sarà però quella di riuscire a recuperare buona parte dell’evasione, che altrimenti rischia di trasformarsi in crediti non esigibili in bilancio, mettendo in difficoltà le previsioni di spesa fatte dalle varie giunte comunali.

Se Cantagallo non compare nei dati del sistema Siope analizzato dalla ricerca di Facile.it, nei Comuni con meno di 3.500 residenti a svettare è invece Campagnatico (provincia di Grosseto), che di abitanti ne conta 2.353 e nel 2023 ha incassato più di 805.000 euro in multe stradali elevate sul territorio.