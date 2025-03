La città che festeggia le donne. Musica, arte, teatro e mimose. Ecco gli appuntamenti di domani

Non solo mimose, non solo festa per un giorno. L’8 marzo anche a Prato tante iniziative, che intrecciano storia, diritti, cultura. Nel cartellone non può mancare la musica, con l’auspicio che il rito della mimosa diventi un’occasione d’ascolto universale: domani alle 17 alla Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata, un concerto per voce e pianoforte dal titolo O’ Dulcinée, con liriche della tradizione francesce. E’ un dolce omaggio all’universo femminile con la voce di un uomo, il basso pratese Salvatore Paolo Massei, che vive a Londra e alla Verdi si è formato. Le sue chansons francesi sulle note di Massenet, Fauré e Debussy saranno accompagnate al pianoforte da Nicola Mottaran, docente della scuola (ingresso libero). La musica che unisce e che può essere da monito anche per l’8 marzo: non è un caso che la Cgil abbia scelto il titolo Nessun Dorma!, dalla Turandot di Puccini, per la mostra che sarà inaugurata domani dalle 14.30 alle 16 nella sede della Camera del lavoro di piazza Mercatale, con il sottotitolo "Donne all’opera contro discriminazione e violenza". Curata delle iscritte Fisac Cgil di Banca d’Italia, sarà visitabile fino al 31 marzo negli orari d’apertura della Cgil e on line sul portale www.cgilprato.it.

Sempre domani tutti in piazza delle Carceri a partire dalle 15.30 per "Celebrando la donna nella piazza dei bambini e delle bambine", con la regia di Riciclidea: un colorato pomeriggio per grandi e piccini dedicato alle donne, con laboratori di riciclo, arte floreale, lavorazioni a maglia e uncinetto, musica, cinema, danza, sport, letture e giochi a squadre. Domani alle 17 ci sarà anchde la visita guidata alla mostra dedicata a Fiorello Tosoni a Palazzo Pretorio, per addentrarsi nella galleria di volti femminili ritratti negli anni dal pittore pratese: appuntamento alle 17 con la curatrice Giulia Ballerini, ingresso gratuito per le donne, 4 euro per gli altri partecipanti (prenotazione obbligatoria a [email protected]). Un’altra visita guidata ci sarà alle 16.30 a Palazzo Datini alla scoperta dei volti femminili della casa museo, Margherita Bandini e Ginevra Datini, moglie e figlia del famoso mercante, a cura di Historiaedita (contributo di partecipazione, prenotazione obbligatoria [email protected]). Chiude la giornata alle 21 a Lanarchico di via Guido Monaco, lo spettacolo teatrale Fire, che racconta la tragedia dell’incendio della fabbrica Triangle di New York, in cui nel marzo 1911 persero la vita 146 persone di cui 123 donne, scritto e diretto da Massimiliano Vintaloro, con Sara Guasti. Al termine in diretta web da New York, gli interventi di Edvige Giunta, docente alla New Jersey City University e di Mary Anne Trasciatti, docente alla Hofstra University e presidente della Remember The Triangle Fire Coalition. Ingresso libero, prenotazioni di Eventbrite.