La Cavalcata a Bovino: "Una festa tra amici"

Il Comune di Montemurlo ha partecipatonella giornata di ieri alla Cavalcata storica di Bovino. Le due comunità sono, infatti, legate da un patto di amicizia che si rinnova di anno in anno.

Il patto tra Montemurlo e Bovino compie 18 anni. Il sindaco Simone Calamai ieri era a Bovino per i festeggiamenti della "Cavalcata storica", festa patronale della cittadina pugliese, manifestazione che si ripete fedelmente ogni anno dal 1266, data che celebra l’apparizione della Vergine di Valleverde nel bosco di Mengaga, dove venne costruito l’omonimo santuario.

"Anche quest’anno siamo alla Cavalcata storica, un’occasione per rafforzare il rapporto di amicizia che ci lega da 18 anni alla comunità bovinense- dice Calamai- Qui ci sentiamo sempre come a casa e l’incontro di oggi è un modo per rinsaldare i legami e i valori che ci uniscono. Tanti nostri concittadini arrivano da questa terra ed essere qui oggi significa dire grazie a Bovino e alla sua gente che da qui sono partite ed hanno contribuito a far crescere Montemurlo".

Sono moltissimi i cittadini montemurlesi, soprattutto quelli residenti a Oste, infatti che provengono dalla cittadina pugliese e che d’estate approfittano della grande festa patronale per ritornare nel proprio paese d’origine. La sindaca di Bovino, Stefania Russo, ha anticipato un progetto che sta prendendo forma grazie ai contatti e ai continui scambi tra le due comunità: il turismo delle radici con la partecipazione delle scuole delle due comunità per dare un seguito sempre più costruttivo al patto d’amicizia. Presenti anche gli assessori Antonella Baiano, Giuseppe Forastiero, il vice sindaco Alberto Vignoli e la consigliera Simona Asper.