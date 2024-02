La Cattedrale in miniatura. I Lego raccontano Prato

La Cattedrale di Prato in versione Lego. E’ questa la novità lanciata dal Museo dell’Opera del Duomo, che per realizzarla si è affidata alle sapienti mani del maestro costruttore Daniele Di Lalla. Il modellino è composto da oltre 100 pezzi di colore bianco, rosso, grigio e verde (che riprende il celebre marmo Serpentino di Figline) e, nonostante si tratti di una miniatura, sono presenti gli elementi caratteristici dell’opera originale, come il campanile, l’orologio, il pulpito, il chiostro e anche la "stella" posta all’esterno della chiesa dove si trova la Cappella del Sacro Cingolo. Si tratta di un modellino – il progetto è di Daniele e Federico Di Lalla di Print Dandila – identico alla splendida chiesa romano-gotica simbolo della città.

"Purtroppo, essendo una versione in microscala, non è stato possibile ricostruire tutto, ma ho cercato di rendere l’idea il più fedelmente possibile", racconta Di Lella. Il modellino in mattoncini della Cattedrale di Santo Stefano è stato fortemente voluto dalla direttrice dei Museo Diocesani, Veronica Bartoletti. "Daniele Di Lalla, un vero e proprio esperto in costruzioni Lego, ha creato i principali monumenti di Prato, Duomo compreso, con i mattoncini - ricorda Bartoletti - E perciò gli abbiamo chiesto di progettare un kit per riprodurre in modo semplice e divertente la Cattedrale. Abbiamo cominciato a usarlo durante i laboratori per scuole e famiglie. L’iniziativa ha funzionato talmente tanto che ci siamo convinti a mettere in vendita il modellino".

Il modellino (accompagnato dalle istruzioni per assemblarlo) può essere prenotato chiamando allo 057429339 o inviando una email all’indirizzo [email protected]. Gli acquirenti saranno contattati dal museo una volta che il prodotto sarà pronto per il ritiro.

I primi 100 pezzi sono in versione limitata, in quanto numerati. Nella scatola sarà presente anche un mattoncino separato che riporta la scritta: "Cattedrale di Santo Stefano". Anche la confezione sarà speciale e studiata apposta per la Cattedrale in miniatura: riporterà infatti la foto del set, il numero di tiratura e la scritta "edizione limitata". Sul retro, ecco la foto reale del Duomo. Poi, a partire da maggio la Cattedrale di mattoncini sarà disponibile per tutti nel bookshop del Museo dell’Opera del Duomo e nel negozio Mattoncini Prato. Il costo è di 35 euro. L’iniziativa è curata dalla cooperativa PratoCultura.

Francesco Bocchini