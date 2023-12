La carica del Toro al Museo di scienze. Grazie a Polaris

Un toro infuria nel primo cielo invernale, sulla sua testa le sette figlie di Atlante danzano avvolte da un abito celeste. È il suggestivo tema che illustra le costellazioni visibili nel cielo di dicembre, della serata osservativa organizzata dall’associazione Polaris. L’appuntamento, dal titolo "La carica del Toro", è previsto per venerdì 15 dicembre alle 21.30 al Museo italiano di scienze planetarie. Si potrà imparare a riconoscere nel cielo i principali oggetti celesti di questo periodo, capire cosa sono e come si sono formati, per poi ascoltarne la consueta storia mitologica e contestualizzarli nella nostra cultura.

Si potranno osservare Le Iadi, M45, M1, M37, Giove (alto e splendente per tutta la notte) e Urano. Due postazioni per la visione diretta al telescopio, e una proiezione live, accompagnati dai membri dell’associazione Polaris, che risponderanno a tutte le curiosità. IL contributo per la serata è di due euro a persona. In caso di meteo variabile o nuvoloso, sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l’attività divulgativa all’interno (con proiezione tramite software del cielo, e foto degli oggetti osservabili). La prenotazione obbligatoria sul sito del museo.