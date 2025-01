La campana suona: è l’anno del serpente

Alle 17 di oggi, la mezzanotte di Pechino, il suono della campana al tempio buddista di piazza della Gualchierina darà inizio anche a Prato al capodanno cinese: si entra nell’anno del Serpente che simboleggia la saggezza, l’astuzia e l’intuizione. Tante le iniziative in programma in questa edizione, per far sì che i colori e le tradizioni cinesi diventino motivo di attrazione turistica per la nostra città. Oltre alle sfilate del dragone, l’8 febbraio nelle strade del Macrolotto 1 e il 9 in centro, ci saranno tour enogastronomici, visite guidate, cerimonie del tè, mostre e rassegne di film. Un modo per raccontare Prato e la collaborazione non sempre facile, ma importante e necessaria, con la comunità cinese, che è parte della città.