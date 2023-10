La camminata fra i due ospedali

Domenica 15 ottobre alle 10 in occasione dell’iniziativa "Dieci anni di strada insieme" organizzata dalla regione Toscana e dall’Asl Toscana Centro in collaborazione con l’Uisp, per festeggiare il decennale di attività del nuovo ospedale Santo Stefano partirà proprio da lì la camminata "I due ospedali: dal Santo Stefano al Misericordia e Dolce e ritorno" per promuovere lo sport collegato alla salute e raccogliere fondi a favore della fondazione Ami Prato. Un percorso di 7 chilometri adatto a tutti. Tappa in piazza del vecchio ospedale e ritorno. All’arrivo, punto di ristoro. Iscrizione obbligatoria tramite il form sul sito ww.ami.it .Richiesta una donazione libera a partire da 5 euro (bambini fino a 6 anni gratis e per gruppi con minimo 8 persone, da 3 euro a partecipante). Informazioni: info@amiprato.it e 0574 801312.