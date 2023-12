La Camerata per Beethoven. Con la meraviglia del Quartetto e le pagine immortali di Bach

Musica per le feste, musica da ascoltare con gioia. Domani sera alle 21 al Politeama torna la nostra Camerata per un altro concerto da non perdere con la violinista Suyeon Kang (foto) anche nel ruolo di direttore d’orchestra. In programma il Quartetto in do diesis minore op. 131 di Beethoven nella versione per orchestra d’archi, Preludio BWV 853 e Fuga in mi bemolle maggiore BWV 876 dal Clavicembalo ben temperato di Bach, nelle trascrizioni per orchestra d’archi di Andrea Perugi.

Il Quartetto op. 131, come spiega il direttore artistico Alberto Batisti, è uno dei capolavori estremi di Beethoven, capace di trascendere ogni esperienza musicale del suo tempo con visionarietà profetica e incredibile audacia d’invenzione. "Affidarne l’esecuzione a un’intera orchestra d’archi è scelta certamente discutibile e pericolosamente insidiosa – aggiunge Batisti –. Eppure questa avventura che sfida le capacità d’ogni singolo strumentista vale la pena d’essere affrontata, come ha dimostrato Leonard Bernstein in una delle sue interpretazioni più travolgenti. L’amplificazione sinfonica rende giustizia alla potenza del pensiero di Beethoven, troppo intenso per essere costretto nelle anguste proporzioni sonore cameristiche di quattro strumenti. Ci è parso opportuno far precedere l’esecuzione del Quartetto, frutto del dialogo costante che Beethoven ebbe nei suoi ultimi anni con la musica di Bach, dalle trascrizioni per orchestra d’archi di due pagine dal Clavicembalo ben temperato, realizzate da Andrea Perugi, rinomato musicista pratese, autorevole interprete della musica barocca e appassionato cultore dell’opera di Bach. Alla magnifica violinista Sueyon Kang – conclude Batisti – il compito di guidare la Camerata con l’ambiziosa scalata al vertice di queste vette musicali". Prima del concerto al Ridotto del Politeama il Club delle 18,45, la guida all’ascolto tenuta da Batisti sul programma della serata, appuntamento ad ingresso libero che da anni incanta il pubblico.