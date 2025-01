La brutale aggressione ripresa in un video

A un passo dalla salvezza. A un passo dal sedile del bus della linea 30 di Autolinee Toscane, Maati Moubakir, il 17enne accoltellato a morte all’alba di domenica in via de Tintori a Campi, è stato agganciato per il giacchetto, strattonato in strada e brutalmente ucciso. A dirlo sono le immagini delle videocamere, che hanno immortalato il delitto e i suoi autori. Una scena del crimine "dinamica", la definiscono gli investigatori, con un continuo via vai di giovani: c’è chi esce dal locale, chi corre per prendere l’autobus, chi scappa appena capisce la gravità della situazione, e chi invece ha le mani sporche di sangue. Ieri sono stati identificati altre tre sospetti, componenti del branco che avrebbero partecipato all’aggressione letale per il giovane di Certaldo. A loro, già oggi, potrebbero essere notificati degli avvisi di garanzia, come del resto è stato per due ventenni, entrambi amici e italiani di seconda generazione, uno nato a Firenze e l’altro a Prato e residenti a Campi, perquisiti nei giorni scorsi dai carabinieri. Per loro l’ipotesi di reato è concorso in omicidio volontario. Intanto, il procuratore di Firenze Filippo Spiezia ha spiegato che l’autopsia "è stata rinviata per motivi tecnici" e che "non è stata richiesta alcuna misura cautelare per i due indagati". Rinviato quindi anche il riconoscimento della salma da parte della famiglia: sempre ieri alla madre è stato concesso di guardare il viso del figlio per qualche minuto. Pochi giri di lancette che sono sembrati un’eternità. I fendenti, secondo quanto trapela da fonti investigative, sarebbero stati sferrati per uccidere, non ferire: quello fatale avrebbe colpito il cuore, mentre sul corpo del giovane sono comparse tracce ematiche frutto dei colpi inferti con pugni e spranghe (un pezzo è stato ritrovato da un residente in un cassonetto poco distante dal luogo della tragedia). In quanti hanno partecipato al massacro? I carabinieri stanno cercando di distinguere volti e profili tra le centinaia di immagini raccolte dagli occhi elettronici presenti nell’area e sui mezzi pubblici.

Pietro Mecarozzi