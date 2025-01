La bottega per la Scuola di ballo. Sinergia tra Met e Manifatture

Nuova sinergia tra Manifatture Digitali Cinema e il Metastasio, con bottega di alta specializzazione La Scuola di Ballo, un laboratorio di creazione di costumi e accessori per l’omonimo spettacolo, ovvero il riadattamento della commedia di Carlo Goldoni dedicata al mondo della danza scritto e diretto da Enrico Torzillo, che andrà in scena al Fabbricone dall’11 al 16 marzo. La partecipazione alla bottega è gratuita e offre la possibilità di apprendere il mestiere e perfezionarsi nella realizzazione di costumi all’interno di un reale contesto produttivo.

Il laboratorio si svolgerà dal 13 al 31 gennaio, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 e 14-18, nell’atelier di sartoria di Manifatture Digitali in via Santa Caterina. Il bando in tutti i suoi dettagli è disponibile sul sito di Manifatture e le domande devono essere presentate entro lunedì 6 gennaio. Saranno dodici i partecipanti selezionati ed è richiesta un po’ di esperienza manifatturiera nel settore della sartoria e della costumistica: gli interessati possono candidarsi come assistenti, modellisti, sarti.

Il 7 gennaio i candidati ammessi saranno informati via mail dell’orario del colloquio, che si terrà su Zoom l’8 gennaio. Durante il colloquio, i candidati illustreranno alla commissione le proprie capacità, mostrando un manufatto da loro prodotto. Il giorno stesso verrà inviata una mail ai candidati alla Bottega, con il risultato della selezione.

Il laboratorio sarà guidato dalla docente esperta in sartoria Silvia Salvaggio, già docente a Manifatture di numerose botteghe di alta specializzazione in creazione di costumi e accessori e costumer designer affermata nel mondo del cinema, della tv e dello spettacolo. I partecipanti alla bottega contribuiranno alla realizzazione dei cartamodelli e dei costumi (cinuque costumi maschili e due costumi femminili, completi di accessori) dei sette personaggi de La Scuola di Ballo.

Quella offerta da Manifatture è un’opportunità che si fonda sull’originale doppia natura didattica e produttiva delle botteghe di alta specializzazione, che permette ai partecipanti di conoscere e comprendere le dinamiche sartoriali e lavorative di una produzione per lo spettacolo, stando a contatto con professionisti del settore.