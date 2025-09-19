La Bielorussa Tserakh battuta solo al fotofinish

È andata davvero vicino al successo la bielorussa Hanna Tserakh del Team Aromitalia 3T Vaiano. Una volata incertissima fino all’ultimo e solo il fotofinish ha sentenziato il successo della Tormena sul traguardo di Racconigi in provincia di Cuneo. Il weekend ha visto impegnata la formazione vaianese su due fronti nella gara "Open". Nella breve prova a cronometro individuale, la bielorussa Hanna Tserakh ha colto un quarto posto, ad un solo secondo di ritardo dalla vincitrice. Le atlete in gara hanno sfidato il cronometro sulla distanza di 2850 metri, quasi completamente pianeggianti. Prova efficace sul piano collettivo del Team Aromitalia 3T Vaiano nella competizione in linea sulla distanza di 107 km. La formazione del presidente Stefano Giugni ha tenuto in pugno la gara controllando ogni tentativo di fuga ed organizzando un treno perfetto nel preparare lo sprint e lanciare la bielorussa Tserakh. Il lavoro è stato svolto dalle compagne di squadra Affolati, Bonini, Brillante, Costantini, Iaccarino, La Bella, Tottolo e Zanzi. Il testa a testa tra la Tserakh e Gaia Tormena in volata è durato fin sulla linea di arrivo e come detto solo l’occhio elettronico ha stabilito la vincitrice. Con i due piazzamenti conquistati la bielorussa ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale finale della manifestazione piemontese.

Antonio Mannori