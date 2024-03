La 325 riaprirà dal 28 marzo. Senso unico alternato a Camino. Passaggio consentito a tutti i mezzi

Riapertura della 325 a Camino, a senso unico alternato, da giovedì 28 marzo. Finalmente una buona notizia per chi deve usare la 325. La ripartenza della circolazione, per quanto parziale, è fissata per le 14 e varrà per tutti i veicoli. Ci sarà un semaforo a regolare il flusso dei mezzi.

"La priorità per me è sempre stata la sicurezza di chi percorre la 325 e adesso, grazie allo straordinario sforzo di tutti, siamo in grado di dare una data per la riapertura. Per me era fondamentale ripristinare i collegamenti con la vallata per garantire la sicurezza dei soccorsi, per ridare ossigeno alle attività economiche che in queste settimane hanno fatto enormi sacrifici, per tutti i cittadini che hanno subito tanti disagi ed hanno dovuto percorre le strade secondarie. Ora finalmente ci siamo e da giovedì prossimo la situazione potrà ritrovare maggiore normalità in vista della completa riapertura a doppio senso di circolazione per la quale stiamo lavorando con forza. Una data che ci consente, anche in vista della Pasqua, di riaprire la strada e dare la possibilità a tutti di raggiungere più agevolmente la vallata". Il risultato arriva a seguito dei risultati delle ulteriori indagini e degli approfondimenti geologici e geofisici, effettuati dai tecnici incaricati dalla Provincia nei giorni scorsi, tra mercoledì e giovedì, che hanno consentito di stabilire il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza entro appunto il 28 marzo. "Sulla base degli aggiornamenti e del programma dell’avanzamento dei lavori sul fronte di frana, siamo in grado di poter finalmente riaprire a senso unico alternato – conclude Calamai – Lo sforzo della Provincia continua e i lavori andranno avanti senza sosta perché il nostro obbiettivo rimane la riapertura a doppio senso il prima possibile".

L’annuncio della Provincia ieri è stato affiancato da un altro della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti: "Prato non è sola perché Prato è fondamentale per l’economia toscana e non solo. Il governo di centrodestra ha dimostrato concretamente di supportare il nostro territorio: il nuovo accordo di coesione con la Regione prevede anche la realizzazione di interventi manutentivi e di messa in sicurezza sulla 325 – ha sottolineato Mazzetti – Fino ad oggi non è intervenuto nessuno così, ora si cambia passo. Un grazie al governo e al Mit, auspico che la Regione e tutti gli enti facciano la loro parte nel concretizzare".

Infine la contingenza. Gli orari e le corse di Autolinee Toscane per il fine settimana sono consultabili sul sito www.at-bus.it. Due le modifiche previste in questi giorni: domenica non saranno effettuate la corsa delle 8,45 in partenza da Vernio San Quirico per Vernio Mercatale, Luicciana e Cantagallo e la corsa delle 9,05 in partenza da Cantagallo per Luicciana, Vernio Mercatale e Vernio San Quirico.

Per le informazioni utili si possono consultare il sito www.at-bus.it, oppure chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24. Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.