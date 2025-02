Ketamina con frutta e dessert. Il blitz interforze in sala da ballo fa scoprire anche tre clandestine

Tredici dosi di droga sintetica e tre donne cinesi irregolari trovate in un locale della zona ovest di Prato. E’ stato denunciato in stato di libertà il gestore, 39enne, cinese. Sono i risultati dei controllo interforze della Polizia effettuati nella serata di sabato in una sala da ballo gestita appunto da un cinese. Al blitz nel locale hanno partecipato anche gli agenti della polizia municipale, vigili del fuoco e personale Asl.

Durante l’accesso al locale i poliziotti hanno identificato il responsabile del locale, i 7 avventori tutti di nazionalità cinese e uno dei clienti aveva due bustine di sostanza stupefacente (del tipo ketamina e metanfetamine) per uso personale e per questo è stato segnalato all’autorità amministrativa. Sui tavoli, oltre a bevande e frutta, c’erano anche strisce di questa sostanza stupefacente, pronte all’uso.

La perquisizione del locale ha consentito il ritrovamento e il sequestro di 13 dosi di stepefacente sintetico del peso complessivo di 30 grammi.

Le tre donne prive di documenti sono state accompagnate in questura: una è stata denunciata in stato di arresto per violazione delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia mentre per le altre due c’è stata la denuncia in stato di libertà sempre per violazione del Testo Unico Immigrazione.

Il gestore, con pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, per reati contro la persona e altri di natura associativa, è stato denunciato per aver agevolato la consumazione di stupefacenti in locale pubblico. Sono in corso altre indagini che porteranno ad ulteriori sanzioni in materia di edilizia, inosservanza del divieto di fumo, carenze di natura igienico-sanitaria e sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.