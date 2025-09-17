Kabel Volley Prato in ricordo di Matteucci

E’ partito il conto alla rovescia per il primo torneo stagionale della Kabel Volley Prato. Si terrà domenica la seconda edizione del torneo "Vupi". Organizzato dalla società del presidente Giuntoli, il torneo è riservato alla categoria Under 17 ed è dedicato quest’anno alla memoria di Franco Matteucci, indimenticato atleta della Pallavolo Narnali, scomparso nel 2021 a 63 anni (lo scorso anno la manifestazione era stata dedicata al primo presidente del Volley Prato, Paolo Coppi). Matteucci è stato uno dei protagonisti degli anni gloriosi della Pallavolo Narnali, dalla stagione del suo arrivo in cui il Narnali conquistò la promozione in C2, fino a sfiorare la promozione in C1. Il torneo sarà l’occasione per ricordarlo e per assaggiare subito la grande pallavolo giovanile regionale con Pallavolo Massa Carrara, Codyeco Lupi Santa Croce, Club Arezzo, Invicta Volleyball Grosseto e ben due formazioni Under 17 della Kabel Volley Prato. La formula prevede due gironi al mattino, da cui scaturiranno i due gironi del pomeriggio che assegneranno le posizioni finali. Saranno quindi 12 le gare in programma, giocate su tre set obbligatori a 15 punti con un punto assegnato per ognuno dei set vinti. Dalle 9 alle 18 le partite si disputeranno sui due impianti: la palestra Le Badie e la palestra dell’Istituto Gramsci Keynes. Alle 18.30 a premiazione nella palestra del Keynes. Trasmissione online sul canale Youtube del Volley Prato.

L.M.