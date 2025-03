Kabel, la forza del gruppo per la promozione

Undicesimo sigillo per la Kabel Volley Prato che ha iniziato inizia nel migliore deI modi la Pool promozione. Un successo importante contro un Firenze Ovest che non è quasi mai riuscito a creare problemi veri. Tre punti che permettono a Prato di iniziare al meglio la fase decisiva del torneo. Ecco le parole dell’allenatore Mirko Novelli.

"Va bene così. Non siamo stati perfetti ma, pur nella nostra imperfezione, abbiamo mantenuto il nostro tipo di gioco. Il cambio palla ha funzionato, siamo stati meno precisi sui palloni meno puliti ma è andata bene".

Vittoria per 3-0, tutto sommato netta, contro un avversario niente affatto banale come Firenze Ovest che poteva essere molto “fastidiosa” e che, di sicuro, lo sarà al ritorno. "A casa loro sarà tutta un’altra gara. Hanno fatto ottimi risultati con tutte e noi soffriamo la loro palestra fin da quando i miei ragazzi facevano l’Under 14 e quindi sarà senza dubbio una battaglia sportiva. Intanto, però, dobbiamo affrontare tre gare altrettanto se non più complicate e quindi è dura ancora".

La squadra però sta mettendo da parte tanta autostima: "Infatti, anche nei momenti di difficoltà ho magari messo dentro qualche ragazzo dalla panchina ma non li guardavo neanche perché sapevo che avremmo portato a casa il set. Ero tranquillo perché so cosa i ragazzi mi possono dare". Anche con Firenze, i veterani hanno confermato di essere cresciuti. Bandinelli è un leader anche tecnico, Civinini capitano vero, Conti e Villani al centro stanno dando molto. Insomma, i tuoi ragazzi ti regalano molte certezze. "Ma dico di più. Quelli che lavorano nell’ombra, che non fanno punti, come Lorenzo Alpini e Nincheri sono i veri pilastri della squadra. Non sbagliano un colpo, Lorenzo sta giocando ad altissimo livello e la squadra gli va dietro. Tutti eccellenti".

Classifica Pool Promozione (con i punti già incamerati): Lap Club Arezzo 45; Collevolley 41; Kabel Volley Prato 40; Torretta Livorno 39; Cortona 35; Massa Carrara e Grandi Turris Pisa 31; Firenze Ovest 30.