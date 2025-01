Jolo scivola al terzo posto, il Maliseti c’è. Poggio come un rullo compressore ne fa sei

Le abbondanti precipitazioni riscontrate in più zone della Toscana hanno portato al rinvio di alcune gare nei vari gironi. La diciannovesima giornata di Prima e Seconda Categoria è ad ogni modo andata in archivio ieri per quasi tutte le formazioni di Prato e provincia ed è quindi tempo di tirare le somme. Non sono mancate le sorprese, iniziando ad esempio dal girone D di Prima Categoria: lo Jolo è caduto nella tana dell’Albacarraia, alla luce del 2-0 inflitto dai locali. Ed anche in virtù dell’1-0 con cui la Folgor Calenzano ha battuto il Casale Fattoria di Calderone, gli uomini di Ambrosio sono scesi in terza posizione a pari merito con il Quarrata di Elio Menna. Sorride il Prato Nord, che grazie ad un Miele in versione trascinatore ha battuto 2-1 al Galleni la Gallianese e consolida il proprio peso a metà della graduatoria. Il CSL Prato Social Club non è andato oltre il pari a reti bianche in casa del Sagginale. In zona-retrocessione, colpo di reni del Maliseti Seano, capace di vincere per 4-1 contro l’Atletico Casini Spedalino e di agguantare la Virtus Rifredi al penultimo posto.

In Seconda Categoria, il Tavola ha bloccato all’Aiazzi sull’1-1 (Brunetti) la capolista San Niccolò. E la lotta per il vertice potrebbe quindi riaprirsi sul serio, anche se la Pietà seconda forza del campionato non ha giocato: l’incontro del Faggi con il Vernio è stato infatti sospeso e poi rinviato per campo impraticabile. Stesso destino toccato a Chiesanuova – Montalbano Cecina: entrambe le gare dovranno dunque essere recuperate nelle prossime settimane. Galcianese – Montemurlo metteva potenzialmente in palio punti pesanti per la zona playoff e l’importanza della posta in gioco, con il senno di poi, ha forse "bloccato" le contendenti, che non sono riuscite a segnare (certificando così lo 0-0 conclusivo). Più che mai serrata ed imprevedibile la lotta-salvezza: Carretta ha certificato l’1-1 interno del Mezzana contro il Pistoia Nord ed anche la Valbisenzio può nel complesso vedere il bicchiere mezzo pieno, essendo riuscita a far registrare il medesimo punteggio nella tana della corazzata Virtus Montale (con gol di Rossellò).

Passando al girone F, il Poggio a Caiano si conferma sempre più come squadra da battere: i poggesi hanno domato il Real Peretola con un 6-0 di matrice tennistica e mantengono quindi il primato in classifica. Stop per la Virtus Comeana, fermata in trasferta dal Cobra Kai, mentre il confronto fra La Querce e Naldi è stato vinto dal sodalizio di Poggio alla Malva (1-0, acuto di Masi). Il San Giusto è infine chiamato a riscattarsi, dopo l’1-0 subìto per mano de La Lanterna.

Giovanni Fiorentino