Jolo imbattuto ma è fermato sul pari. Prato nord sconfitto, un punto per il Maliseti

C’è chi si è fermato, mettendo in stand-by una marcia che pareva sin qui inarrestabile. Chi è chiamato a ripartire dopo una sconfitta, riscattandosi magari già nella prossima sfida. E chi ha colto un successo che potrebbe fare da spartiacque per un "nuovo" campionato. Sono gli "highlights" del quarto turno di campionato per di Prima Categoria andato in archivio ieri, per quel che riguarda le formazioni di Prato e provincia. Iniziando dallo Jolo, che ha perso la vetta del girone D interrompendo la striscia consecutive di vittorie che durava da tre turni. Una rete di Bettazzi ha comunque certificato l’1-1 con l’Albaccarraia, ottenuto peraltro in inferiorità numerica. Il gruppo ha ad ogni modo conservato l’imbattibilità ed è comunque secondo a sole due lunghezze dal vertice, per un gap che potrebbe essere potenzialmente colmato a stretto giro di posta. Prima gioia stagionale per il Csl Prato Social Club, che ha trovato il primo successo in campionato: una doppietta di Pagnotta e Attucci ha fatto sì che gli uomini di mister Campolo battessero il Sagginale, per un 3-2 che può rappresentare un nuovo punto di (ri)partenza. Anche perché questo risultato garantisce al momento la nona posizione in graduatoria, in una fase nella quale le distanze fra le varie contendenti sono comunque minime e facilmente colmabili. Il Maliseti Seano riceveva invece la "matricola" Atletico Casini Spedalino, allenata dall’ex-Marchiseppe. E al termine di una gara "bloccata", l’arbitro ha decretato il triplice fischio sul risultato di 0-0: i ragazzi di Masi hanno dunque agguantato un pari. E si arriva così alle "dolenti note", considerando le battute d’arresto di Casale e Fattoria e Prato Nord. La banda Calderone è caduta fra le mura amiche contro la Folgor Calenzano, con i calenzanesi che alla fine si sono imposti per 1-0. Allo stesso modo, una rete di Miele non è stata sufficiente per garantire al Prato Nord almeno un punto: la Gallianese è riuscita infatti a capitalizzare al massimo il fattore-campo prevalendo per 2-1 sui giocatori di Rondelli. Nel bene o nel male, il tempo per esultare o recriminare a seconda di vari punti di vista non è poi molto e un nuovo turno si intravede già all’orizzonte. Guardando già oltre infatti, non mancheranno le sfide di prestigio (Csl Prato Social Club – Am Aglianese, ad esempio) o né un derby (Prato Nord – Jolo, nello specifico). Non dovrà quindi mancare nemmeno la voglia e la determinazione di dare il 110%: il torneo è adesso solo al quarto capitolo, c’è un intero libro da scrivere a suon di risultati.

Giovanni Fiorentino