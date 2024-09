Jolo e Prato Nord successi in Coppa

PRATO

Il vero protagonista della giornata è stato il maltempo, che ha imposto il rinvio di numerose partite in programma. Ecco quindi che la seconda giornata di Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria ha seguito un canovaccio inedito. Nella coppa di Prima Categoria, è lo Jolo a far festa: un rigore trasformato da Bettazzi a pochi secondi dal triplice fischio finale ha garantito ai padroni di casa il successo per l’1-0 sull’Albacarraia, mantenendo vive le speranze di qualificazione al turno successivo. Ed è iniziata nel migliore dei modi l’avvenuta del Prato Nord: Miele e Calamai hanno timbrato il cartellino nel 2-1 con cui gli uomini di mister Rondelli hanno battuto il Maliseti Seano (sancendone l’eliminazione dalla competizione) e guadagnato la possibilità di affrontare il CF 2001 nell’ultima giornata partendo da una situazione di forza. In Coppa Toscana di Seconda, dovranno essere recuperate Pietà – Vernio e La Querce – Atletica Castello: nel primo caso la partita non è nemmeno iniziata, nel secondo è invece stata sospesa nei minuti successivi al fischio d’inizio a causa della abbondanti precipitazioni che stavano rendendo il campo sportivo impraticabile. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le date di recupero, con entrambe le sfide che con tutta probabilità saranno giocate entro la fine del mese in corso. Buona la prima per il Tavola, che ha iniziato il proprio percorso stagionale vincendo 1-0 contro il Chiesanuova grazie ad un acuto di Brunetti: per passare alla fase ad eliminazione diretta sarà sufficiente non perdere contro la Galcianese, nella prossima giornata di coppa. La copertina è però per il Mezzana, che ha brutalizzato al Cambi il San Giusto: un 5-0 propiziato da Spanò e Limberti che promette di tornare utile anche in chiave differenza-reti. Adesso, ad ogni modo, la coppa andrà in archivio per poco più di una settimana: domenica prossima l’attenzione dovrà infatti andare al primo turno di campionato. Con l’obiettivo di sempre: partire con il piede giusto.

Giovanni Fiorentino