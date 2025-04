Itinerari e cardato riciclato: il weekend Tipo

Da ricordare i principali appuntamenti di Tipo nel weekend. Oggi dalle 9.30 alle 19 e domani dalle 10 alle 13 alla Campolmina, nei pressi del Museo del Tessuto, sarà aperto il temporary store del Cardato riciclato pratese con accessori e capi di abbigliamento di qualità. Nel pomeriggio alle 15 con Cardato riciclato pratese itinerario nella filiera della lana meccanica, dallo straccio al capo finito con partenza da Massimo Gori, passatura stracci in via Monterondo 11 a Narnali, poi tappe alla stracciatura Car.P.I, a Pratofil filatura cardata per scoprire come nasce un cappotto rigenerato, tracciabile e riciclabile al 100% tutto fatto artigianalmente a Prato. Prenotazioni su Ticketone, costo 15 euro. Alle 18.30 in Lazzerini inaugurazione di Gite Industriali, la mostra del Fotoclub Il Bacchino con gli scatti realizzati durante le visite di Tipo tra archeologia industriale e aziende (sarà visitabile fino al 30 maggio negli orari di apertura dela bibliotca). Domani alle 10 Prato e il cinema, tour delle location a tema industriale protagoniste dei film girati in città e visita a Manifatture Digitali: partenza dal Polo Campolmi, prenotazione su Ticketone, costo 15 euro. Alle 21.30 negli spazi dell’Ex Anonima Calamai dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo Com’è umano l’AI, lo show innovativo di Rocco Tanica (musicista e autore per Elio e le storie tese, nella foto) che sorprenderà il pubblico con i diversi utilizzi creativi dell’intelligenza artificiale: scrittura, illustrazione e musica. Il pubblico non sarà un semplice spettatore ma contribuirà alla creazione di una storia, di un’immagine o addirittura alla composizione di un brano. Prenotazioni su Ticketone, costo 18 euro più prevendita.