Italgronda Futsal Prato, sconfitta casalinga. E svanisce il posto per la Coppa Italia

Niente qualificazione in Coppa per l’Italgronda Futsal Prato. Contro il Real Casalgrandese, infatti, la squadra guidata da Busato e Calamai non è riuscita a sfruttare il turno casalingo, finendo sconfitta per 3-6. In questo modo, i pratesi hanno chiuso il girone d’andata in quinta posizione, fuori dunque dalle prime quattro che qualificavano per la Coppa Italia di serie B.

Al rientro in campo dopo la sosta, l’Italgronda ha interrotto la sua mini serie positiva in cui era riuscita a battere squadre di alta classifica come X Martiri e Versilia. Contro il Real Casalgrandese le reti sono state messe a segno da Balestri, Piccirilli e Venturi.

Questa la formazione utilizzata da Busato e Calamai: Laino, Ed Daoudy, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, Donelli, De Stefano, Balestri, Truschi, Disca, Ciottoli.

La classifica: Mattagnanese 24 punti; X Martiri Ferrara 23; Villafontana 21; Boca Livorno 18; Italgronda Futsal Prato 17; Versilia Balca Poggese, Arpi Nova e Real Casalgrandese 15; Bagnolo e Futsal Torrita 12; Sangiovannese 3.

Massimiliano Martini