Istat, si cercano rilevatori

C’è tempo fino alle 13 del 30 maggio, per il nuovo bando dei rilevatori statistici per le indagini Istati e le altre indagini svolte dall’Ufficio di statistica del Comune. Gli incaricati si occuperanno di effettuare interviste e compilare questionari. Le candidature permetteranno di aggiornare la graduatoria e di assegnare incarichi esterni di lavoro autonomo occasionale in ambito di rilevazioni statistiche e sarà redatta mediante valutazione dei titoli richiesti nel bando.

Il bando è disponibile sul sito del Comune al seguente link: http://www2.comune.prato.it/incarichi/pagina1255.html.

Le domande possono essere presentate via web compilando l’apposito modulo di domanda sul sito http://www2.comune.prato.it/incarichi/pagina1255.html seguendo le indicazioni riportate. Per informazioni è possibile chiamare l’800.301.650, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 13. Il numero verde 800.058.850 dell’Urp oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].