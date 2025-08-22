Isola ecologica. Alia la chiude per l’inciviltà

L’isola ecologica di Vernio è stata chiusa perché gli incivili l’hanno trasformata in una discarica. Non è la prima volta che succede con il format delle isole ecologiche nella provincia di Prato. Alia è giunta a questa decisione in quanto nella piccola isola ecologica situata in via Livio Becheroni, si sono ripetuti episodi di cattivo utilizzo e dei comportamenti incivili che ne hanno compromesso la funzionalità. Nell’area sono presenti cartelli che segnalano il divieto di scarico di qualsiasi materiale, pena sanzioni per i trasgressori, e le informazioni per un corretto smaltimento.

Nei giorni scorsi, Alia e Polizia Municipale hanno effettuato sopralluoghi e verifiche congiunte, finalizzate a contrastare i fenomeni di abbandono illecito di rifiuti e individuare i responsabili delle violazioni. Sono già state programmate ulteriori attività di controllo e ispezione, che riguarderanno non solo l’area di via Becheroni, ma anche altre zone del territorio comunale.

Rimane comunque aperta la richiesta dell’amministrazione comunale ad Alia e ad Ato Toscana Centro per l’individuazione di uno spazio idoneo alla realizzazione di un’isola ecologica.

"Il rispetto delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti è un gesto semplice ma fondamentale: solo con la collaborazione di tutti – dichiara l’assessore all’ambiente Niccolò Masolini – possiamo garantire decoro urbano e tutela dell’ambiente. Ogni comportamento virtuoso contribuisce a rendere più pulito e vivibile il nostro territorio"

Si ricorda che sono sanzionabili per l’abbandono dei rifiuti non solo le aziende, ma anche i privati, nei casi più gravi con provvedimenti di tipo penale. Dal 9 agosto scorso poi è entrato in vigore un decreto del Governo, che introduce norme molto più severe contro l’abbandono dei rifiuti e inasprisce le sanzioni e le pene per i reati contro l’ambiente.

In parallelo, l’amministrazione segnala con soddisfazione il buon riscontro ottenuto dal servizio di prossimità Ecofurgone, attualmente presente la domenica mattina dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Primo Maggio, dove è stata opportunamente delimitata con segnaletica orizzontale e cartellonistica l’area di parcheggio del furgone. Qui i cittadini possono consegnare diverse tipologie di rifiuti non conferibili con il servizio porta a porta, come piccoli elettrodomestici, vernici, pile, farmaci e altri materiali. I risultati sono incoraggianti: in breve tempo il servizio ha raggiunto livelli di utilizzo significativi, a conferma della sua utilità e importanza per la comunità.