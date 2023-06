Isola dei famosi Pamela è in finale Mancano nove giorni

Pamela Camassa è la prima finalista dell’Isola dei Famosi 2023.

La bella notizia per la concorrente pratese è arrivata con una settimana di anticipo. Quindi nella prossima puntata che andrà in onda domani su Canale 5, la modella e personaggio tv potrà stare tranquilla. la sua presenza alla finalissima del 19 giugno è assicurata e in vista di quell’appuntamento i suoi sostenitori potranno votarla. Le modalità per il voto conclusivo saranno rese note proprio durante la trasmissione di domani.

La Camassa, nata a Prato nel 1984, è diplomata ragioniera, nel 2002 ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia e nel è stato terza a Miss Italia.

Sull’isola in Honduras dovrà dunque resistere altri nove giorni di coraggio, di sfide e di prove fisiche, che finora l’hanno vista protagonista. Quello di essere già approdata alla finale per la 39enne è un risultato notevole visto che i concorrenti che hanno partecipato al reality show, sono stati in totale diciotto, molti dei quali già rientrati in Italia. Attualmente a sfidarsi sono rimasti in otto naufraghi su Playa Fantasma e uno su L’ultima spiaggia. A fare il tifo per Pamela Camassa è la sorella Manola: "E’ dimagrita e indubbiamente sarà stanca, ma la vedo anche carica e concentrata, continua a vincere le prove, perché è fisicamente forte. Inoltre è sempre rimasta corrente con le sue idee, la gente si accorge che Pamela è una bella persona". E se è lei la prima finalista dell’Isola dei Famosi, che il prossimo 19 giugno incoronerà il suo vincitore, gli analisti di Stanleybet.it e BetFlag danno come favorito lo speaker radiofonico Marco Mazzoli, favorito a 1,50 proprio davanti alla modella pratese, sul podio delle scommesse anche l’ex suora Cristina Scuccia.

Per Pamela, la proclamazione alla finale è giunta nel corso della puntata di lunedì 5 giugno, alla fine della sfida con Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia che ha dimostrato la forza della 39enne mentre si reggeva a supporti sospesi sopra l’acqua. La Camassa è stata elogiata anche come leader della settimana dallo studio come dai telespettatori tra cui, non è mancato il fidanzato Filippo Bisciglia, presto al timone della nuova edizione di Temptation Island. "Ciao ninni. Mi manchi. Sappi che ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente. Poi mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua, quindi brava, continua così!".

Elena Duranti