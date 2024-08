Iscrizioni alla mensa. Cambiano le regole

Mensa, a Poggio a Caiano da quest’anno cambiano le modalità per le iscrizioni dei bambini della scuola primaria e dell’infanzia. In passato, una volta effettuata l’iscrizione all’inizio del ciclo scolastico, non c’era bisogno di rinnovarla; adesso andrà sempre presentata, all’avvio di ogni anno scolastico.

Questo a seguito della modifica dei criteri e delle tariffe di agevolazione che potrebbero anche far risparmiare alle famiglie in caso di riduzione del reddito. Le tariffe della mensa variano in base all’Isee e in caso di variazioni di quest’ultimo, l’iscrizione può essere rifatta anche durante l’anno scolastico: in questo modo il costo della tariffa giornaliera della mensa verrà rimodulato.

Come si fa l’iscrizione? Sul sito www.comune.poggio-a-caiano.po.it c’è il gestionale "Spazio scuola" nella home page al quale si accede attraverso il "Portale Genitori login".

L’accesso deve essere effettuato anche tramite Spid o Cie. Per ottenere le agevolazioni in base all’ Isee è necessario essere residenti a Poggio ed essere in possesso di un’attestazione Isee minorenni in corso di validità con valore inferiore a euro 31.001 euro. In fase di iscrizione al servizio si dovranno inserire tutti i dati riguardanti l’Isee in corso di validità. Il sistema calcolerà in automatico la tariffa agevolata.

Se non viene inserito l’Isee il costo giornaliero della pasto sarà di 5 euro. Ulteriori agevolazioni, a prescindere dall’Isee, sono previste nel caso in cui il servizio mensa venga richiesto per più figli. Le iscrizioni alla mensa sono quindi aperte per tutto l’anno scolastico.

M.S.Q.