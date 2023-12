"Investita da una Mercedes: operata con successo la tredicenne albanese"

E’ stata operata ieri pomeriggio all’ospedale Meyer di Firenze la tredicenne che è stata investita da una Mercedes nella tarda serata di mercoledì. La ragazzina di nazionalità albanese stava attraversando vicino alle strisce in via Fiorentina all’altezza della rotonda davanti al parcheggio dell’Esselunga, quando è stata travolta dalla macchina al cui volante c’era un uomo italiano di 33 anni. La tredicenne è stata soccorso dai sanittari di un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118: le sue condizioni sono apparse gravi ed è arrivata in ospedale in codice rosso. Per fortuna, però, ha riportato lesioni agli arti e non è in prognosi riservata.

Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi dell’incidente per la ricostruzione della dinamica. Le immagini delle telecamere di sicurezza collocate nella zona potranno aiutare nella ricostruzione del sinistro.