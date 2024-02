Intesa tra Copernico e New Haven

È stata rinnovata la collaborazione in materia

di istruzione e ricerca, tra il presidente della Provincia Simone Calamai, il dirigente scolastico del liceo Copernico Stefano Gestri e il responsabile della New Haven Kevin Murphy.

In base all’accordo della durata di tre anni, il liceo Copernico concederà a professori e studenti dell’Università New Haven l’utilizzo dei laboratori di chimica e biologia, alle cui lezioni potranno partecipare anche i docenti del liceo allo scopo di auto-formazione. In cambio la New Haven metterà a disposizione dell’istituto un minimo di 10 studenti che svolgeranno un tirocinio di docenza in inglese, in compresenza con i professori italiani. Inoltre, gli studenti della New Haven e del Copernico potranno cooperare in attività strutturate di peer education nelle sedi sia dell’una che dell’altra organizzazione.

"Si tratta di una collaborazione straordinaria tra la Provincia e due prestigiose istituzioni scolastiche, che contribuisce a creare un ponte prezioso tra le esperienze educative dei giovani e le opportunità offerte dal mondo accademico e professionale – dichiarato il presidente Calamai - Questo è l’esempio di collaborazioni che devono essere implementate per promuovere offerte formative sempre più ampie".