Intesa Sanpaolo lancia Elite Lounge per 20 Pmi italiane: focus su internazionalizzazione

Intesa Sanpaolo lancia una nuova Elite Lounge dedicata a 20 Pmi italiane, finalizzata ad accompagnarne il consolidamento dei piani di sviluppo e dei processi di internazionalizzazione attraverso percorsi di formazione altamente qualificati offerti in collaborazione con Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Il programma, giunto al sesto anno, vede infatti la consulenza dei più solidi e importanti partner in Italia, oltre ad offrire l’opportunità di accedere ad un network europeo di imprenditori, top executive e investitori anche istituzionali, per facilitare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali.

Per il territorio di Prato è stata individuata da Banca Intesa Nwg Energia Spa, fornitore di energia elettrica che opera nel mercato libero attraverso l’offerta di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili a tariffe concorrenziali. Ha come mission principale la tutela dell’ambiente, è una società benefit ed è la prima azienda italiana che opera nel settore energia a cui è stata riconosciuta la certificazione B Corporation.

"Un’iniziativa concreta della prima banca italiana a supporto delle imprese, che garantisce non solo visibilità ma anche il raggiungimento di migliori performance in termini finanziari: dal 2019 al 2023 le aziende inserite in questo percorso - 450 nei sei anni di collaborazione tra Intesa Sanpaolo ed Elite - hanno registrato una crescita annua del 12% del fatturato medio", si legge in una nota.

Significativo il numero di imprese che hanno concluso operazioni di M&A - ingresso di investitori di minoranza/maggioranza, acquisizioni - o sottoscrizione di Basket Bond, tra cui quelli strutturati da Intesa Sanpaolo. Quattro società sono approdate alla quotazione in Borsa.

L’iter formativo prevede moduli di approfondimento trasversali su sviluppo e crescita dell’impresa attraverso innovazione tecnologica, internazionalizzazione, sostenibilità, buona governance e reperimento risorse finanziarie.