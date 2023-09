Interviste e film. La biblioteca e la diva Calamai

Come già anticipato nei giorni scorsi, all’interno delle iniziative di Un autunno da sfogliare, la biblioteca Lazzerini rende omaggio alla grande diva Clara Calamai nata a Prato il 7 settembre 1909, in occasione dei 25 anni dalla morte, avvenuta a Rimini il 21 settembre del 1998. Da un’idea di Federico Berti e grazie al contributo di Fideuram - Private banker, le iniziative si aprono sabato 23 settembre in sala conferenze della Lazzerini dove, alle 17, si terrà un incontro- intervista condotto da Federico Berti con il nipote dell’attrice Marino Bonizzato, Massimo Luconi e l’assessore Simone Mangani. L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio "Nec tecum nec sine te" scritto da Ilaria Mavilla e Massimo Smuraglia, diretto da Massimo Smuraglia ed interpretato da Noemi Cusato nel ruolo di Clara Calamai.

A seguire, alle 18.30 nella galleria espositiva della Lazzerini, sarà inaugurata la mostra Clara Calamai. Da Prato a Cinecittà, l’affascinante storia di una diva curata da Giulia Biagioli, che resterà visitabile fino al 30 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca. Per omaggiare la diva, foto d’epoca provenienti dall’archivio personale della famiglia Calamai, immagini tratte dal set e locandine di film interpretati dall’attrice.

Per ricordare la grande attrice non possono mancare le proiezioni di due suoi capolavori: lunedì 25 settembre alle 21 al Cinema Terminale sarà proiettato Ossessione del 1943, con Massimo Girotti, Juan De Landa e Clara Calamai, diretto da Luchino Visconti, autentico manifesto del neorealismo italiano.

Sempre al cinema Terminale, giovedì 28 settembre alle 21 sarà proiettato Profondo rosso del 1975 (versione integrale restaurata in 4K), con David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, diretto da Dario Argento. Con questo capolavoro diventato un cult movie, con un’ultima grande interpretazione nel ruolo della mamma di Carlo, Clara Calamai abbandona definitivamente il cinema, a quasi quaranta anni dal debutto. Entrambe le proiezioni saranno precedute da una breve introduzione e dal cortometraggio diretto da Smuraglia.