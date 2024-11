Intervista col fantasma alla Baracca

Nuovo debutto al Teatro La Baracca di via Virginia Frosini a Casale. Domani alle 21.15 andrà in scena "Intervista col fantasma", scritto e interpretato da Maila Ermini (nella foto) e con Gianfelice D’Accolti. "Svelo subito una chiave per capire questa opera che si appalesa buffa, piacevole, bizzarra – dice Ermini –: quasi un divertissement di passaggio e in divenire, opera fluttuante. Intanto i fantasmi esistono. Ce ne sono tantissimi. Dove? Ovunque. Perché? Perché ogni fantasma è una traccia di una violenza. Oppure, ogni violenza lascia una traccia, e diventa fantasma. Il fantasma sta dalla parte di chi sente il mondo in modo diverso da come viene descritto". Ingresso allo spettacolo 15 euro, per due persone, con prenotazione, 25 euro. Per prenotare il telefono del teatro è 348 704 6645 oppure si può scrivere una mail a [email protected].

A proposito di teatro, da ricordare le repliche de Il risveglio al Metastasio, l’ultimo spettacolo di Pippo Delbono, che con la sua compagnia affronta i temi delle cadute e dei risvegli, una grande coproduzione internazionale cui partecipa anche il Metastasio. Sul palco anche il virtuoso violoncellista Giovanni Ricciardi, con brani che provengono dalla memoria degli anni Settanta. Su quelle note Delbono si ripete: "Devi danzare, danzare nella tua guerra".